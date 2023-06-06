В Шанхае покинул док первый китайский круизный лайнер

Фото: Long Wei/Cfoto/Global Look Press

Первый произведенный в Китае большой круизный лайнер под названием Adora Magic City покинул док в Шанхае и пришвартовался к причалу, сообщает EADaily со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа». Ожидается, что эксплуатация судна начнется в конце 2023 года.

Как сообщает издание, на сегодняшний день строительные работы на лайнере завершены более чем на 93%, а внутренняя отделка — более чем на 85%. Adora Magic City — гигант длиной 323,6 м, шириной 37,2 м и водоизмещением 135 500 тонн. Лайнере с роскошным отелем, кинотеатрами и аквапарком сможет принять более 6 500 пассажиров.

После того как лайнер будет передан заказчику, он отправится из Шанхая в Японию и Юго-Восточную Азию. Маршруты средней и большой дальности по «морскому Шелковому пути» будут запущены своевременно, — рассказал главный исполнительный директор компании-оператора круизных лайнеров Роджер Чен.

В августе 2022 года в КНР приступили к строительству второго большого круизного лайнера, добавляет издание.

Ранее в Управлении программы пилотируемых космических полетов КНР заявили, что планируют осуществить первую высадку своих космонавтов на Луну до 2030 года. В ходе миссии они проведут научно-исследовательские работы.