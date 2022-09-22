В Монголии опровергли информацию об очередях из россиян на границе

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пограничный наряд отделения в селе Беляши (Джазатор) Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай проверяет документы у водителей при въезде в пограничную зону на участке границы с Монголией

Министерство иностранных дел Монголии опровергло информацию в монгольских соцсетях о том, что на погранпереходах с РФ стоят очереди из россиян, якобы пытающихся уклониться от мобилизации, сообщил информационный сайт Eagle со ссылкой на МИД страны.

На сегодняшний день погранпереход Алтанбулаг Селенгинского аймака (области) работает в штатном режиме. Никаких очередей нет, — ответили в МИД Монголии.

Эту информацию подтвердили и в Главном управлении охраны границы. Речь идет о крупнейшем пограничном переходе на российско-монгольской границе Кяхта — Алтанбулаг, который находится в конечной точке российской магистрали А-340.

21 сентября на различных медийных ресурсах Республики Бурятия появились сообщения о массовом отъезде жителей региона в Монголию. Авторы таких сообщений связали это с объявлением частичной мобилизации в России. Однако жители Кяхтинского района Бурятии, расположенного на границе с Монголией, опровергли слухи о массовом отъезде россиян. По их словам, на КПП в Кяхте в текущий момент наблюдается самая обычная обстановка, а ажиотажа на границе не происходит.