В Китае рассказали о пользе, которую принесет миру дружба с Россией Global Times: пользу от дружбы России и Китая получит весь мир

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Пекин, КНР

Стабильные отношения России и Китая пойдут на пользу всему миру, заявило китайское издание Global Times. По его мнению, Москва и Пекин всегда поддерживали независимые двусторонние отношения, в этом кроется благо и для самих стран, и для всего мира.

Перед лицом все более хрупкой и нестабильной ситуации в области международной безопасности <...> здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений полезно для мира во всем мире, — подчеркивается в публикации.

Ее автор указал на попытки западных стран разрушить отношения между Москвой и Пекином через украинский конфликт. К примеру, обратил внимание он, США нашли в происходящем «моральное оправдание» для осуждения российско-китайских отношений.

В публикации также говорится, что Китай всегда стремился к открытому и откровенному развитию отношений с другими странами, это касается и России. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь говорил, что взаимоотношения Москвы и Пекина в новой эре будут строиться «на неприсоединении к блокам и отсутствии конфронтации», добавили в Global Times.

Ранее политолог Анна Ширинкина, комментируя встречу президента Владимира Путина и главы канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И, заявила, что Китай пытается «сверить часы» с Россией и все больше вовлекается в повестку украинского конфликта. По ее словам, это свидетельствует и о росте числа сторон, заинтересованных в победе России в спецоперации.