В Китае ответили на слова Байдена о защите Тайваня в случае нападения МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о помощи Тайваню в случае нападения

Фото: China Military

Китай выразил крайнее недовольство и решительный протест из-за слов президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон встанет на защиту Тайбэя, если Пекин решится на «беспрецедентную атаку» острова, заявила 19 сентября в ходе брифинга представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости. Она подчеркнула, что заявления американских властей США грубо нарушают принцип «одного Китая».

Заявления американской стороны грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, серьезно нарушают важное обязательство США не поддерживать независимость Тайваня, а также посылают ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость острова, — говорится в сообщении.

Она отметила, что «Китай выражает острое недовольство и решительный протест и уже сделал США строгое представление».

Ранее Байден заявил телеканалу CBS, что Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем. Он при этом подчеркнул, что США не отказываются от политики «одного Китая», но добавил, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. По его словам, Штаты не поощряют руководство острова к обретению независимости от Китая.