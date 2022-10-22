В Китае назвали причину ухода бывшего главы КНР со съезда Компартии Xinhua: экс-председатель КНР Ху Цзиньтао покинул заседание Компартии из-за плохого самочувствия

Фото: Ju Peng/Global Look Press

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао

Бывший председатель КНР Ху Цзиньтао покинул XX съезд Коммунистической партии Китая (КМК), потому что плохо себя чувствовал, сообщает в Twitter Xinhuanet. По сведениям корреспондента агентства Лю Цзявэня, Ху Цзиньтао брал некоторое время для восстановления, но все равно настоял на присутствии на съезде. Когда ему стало плохо, помощники помогли ему покинуть зал, где проходило заседание, и отвели в соседнее помещение, отмечает журналист.

Корреспондент Xinhuanet Лю Цзявэнь выяснил, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании XX съезда Компартии Китая несмотря на то, что он взял некоторое время для восстановления, — говорится в публикации.

Об инциденте стало известно 22 октября. Китайские СМИ предполагали, что это могло произойти по инициативе Си Цзиньпина. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как растерянного Ху Цзиньтао, сидящего рядом с действующим главой КНР, уговаривают встать с кресла и выводят из зала.

Съезд Компартии проходил в Доме народных собраний в Пекине с 16 по 22 октября. Депутаты переизбрали Си Цзиньпина на третий срок в качестве председателя КПК и главы Центрального военного совета, утвердили новый курс развития страны, а также переизбрали партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.