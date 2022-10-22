Бывшего председателя КНР вывели из зала на съезде Компартии Сидевшего рядом с председателем КНР Ху Цзиньтао вывели из зала на съезде Компартии

Фото: MARK R. CRISTINO/EPA/TASS

Бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания XX съезда коммунистической партии страны, пишет China Times. Это могло произойти по инициативе главы Китая Си Цзиньпина, отмечает издание. В Сети было опубликовано видео момента, как растерянного Ху Цзиньтао, сидящего рядом с Си Цзиньпином, уговаривают встать с кресла и затем выводят из зала.

Ху Цзиньтао выступает за мирное урегулирование конфликта с Тайванем и укрепление отношений с США, что противоречит политике партии, пишет China Times.

Как утверждают авторы South China Morning Post, после своего очередного переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин может устроить зачистку в рядах Компартии, отправив на пенсию четырех высокопоставленных чиновников, включая премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Ранее стало известно, что четыре члена постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая не вошли в состав нового Центрального комитета КПК XX созыва. В перечне нет в том числе Ли Кэцяна.

Telegram-канал Baza пишет, что Ху Цзиньтао является одним из главных оппонентов Си Цзиньпина. C этим китайские СМИ связывают данный инцидент. По другой версии, Ху Цзиньтао, узнав, что не попал в список переизбранных членов Центрального комитета партии, не захотел самостоятельно покидать собрание. По этой причине его вывели практически силой.

Ранее Си Цзиньпин назвал необратимым процесс воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, Пекин стремится к мирному решению вопроса, но может и применить силу.

Выступая на церемонии открытия XX съезда КПК, Си Цзиньпин заявил, что китайские власти сохраняют за собой право при необходимости принять все необходимые меры в тайваньском вопросе, которые сочтут нужными. При этом он уточнил, что эти шаги не коснутся большинства соотечественников, проживающих на острове. Они будут направлены против «крайне малого количества сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также против вмешательства внешних сил».