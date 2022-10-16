Си Цзиньпин допустил возможность силового возвращения Тайваня

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Генсек ЦК Компартии Китая (КПК), председатель КНР Си Цзиньпин назвал необратимым процесс воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, Пекин стремится к мирному решению вопроса, но может и применить силу, передает ТАСС.

Выступая на церемонии открытия XX съезда КПК, Си Цзиньпин заявил, что китайские власти сохраняют за собой право при необходимости принять все необходимые меры в тайваньском вопросе, которые сочтут нужными. При этом уточнил, что эти меры не коснутся большинства соотечественников, проживающих на острове. Они будут направлены против «крайне малого количества сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также вмешательства внешних сил».

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин будет оказывать содействие сотрудничеству других стран с Тайванем, но решительно против попыток вмешательства со стороны в проблему.

Си Цзиньпин добавил, что власти намерены ускорить модернизацию армии. Ее преобразование в одну из сильнейших в мире к 2027 году является приоритетной задачей Пекина. Кроме того, планируется расширить возможности армии по защите нацбезопасности и суверенитета.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что на XX съезде КПК могут быть приняты серьезные решения о судьбе Тайваня. По его мнению, Пекин может вскоре после съезда начать военную операцию на острове.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает неизбежным конфликт вокруг Тайваня. Он предлагает сделать остров специальным административным районом Китая по примеру Гонконга и Макао.