Си Цзиньпина переизбрали на новый срок

Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на третий срок в качестве председателя Коммунистической партии Китая (КПК) и главы Центрального военного совета, передает Kyodo News. По данным агентства, решение было принято членами Центрального комитета в ходе XX съезда КПК.

Переизбрать Си Цзиньпина лидером партии сроком на пять лет, — следует из решения ЦК.

Съезд Компартии проходил в Доме народных собраний в Пекине с 16 по 22 октября. Депутаты также утвердили новый курс развития страны и переизбрали партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет.

Ранее стало известно, что в ходе заседания бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао вывели из зала. По данным СМИ, это могло произойти по инициативе Си Цзиньпина. В Сети было опубликовано кадры, на которых видно, как растерянного Ху Цзиньтао, сидящего рядом с Си Цзиньпином, уговаривают встать с кресла и выводят из зала.

Как пишет South China Morning Post, после своего очередного переизбрания Си Цзиньпин может устроить зачистку в рядах Компартии, отправив на пенсию четырех высокопоставленных чиновников, включая премьера Госсовета Ли Кэцяна.