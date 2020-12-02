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В Китае будут проверять замороженную еду на коронавирус

18:55, 02 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Китая ввели обязательную проверку импортных замороженных продуктов на COVID-19. Без отчёта об этой процедуре товар не будет допущен к продаже.

Необходимо усилить регулярный надзор и реагирование на чрезвычайные ситуации, взять на себя ответственность за предотвращение рисков и контроль всего процесса импорта пищевых продуктов холодовой цепи, — говорится на сайте Главного государственного управления по регулированию рынка.

Также продукция должна иметь карантинное свидетельство, документ о прохождении дезинфекции, отчёт о прохождении теста на нуклеиновую кислоту и бумаги о передвижении товара.

В ноябре сотрудники центра по контролю и профилактике заболеваний города Дунгуань китайской южной провинции Гуандун нашли коронавирус на внешней упаковке замороженной продукции из России.

Кроме того, власти города Ухань приступили к расследованию после обнаружения коронавируса на упаковках с говядиной и рыбой из Бразилии и Вьетнама, писал NEWS.ru.

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