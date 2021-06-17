В Индии зафиксировали первый случай заражения «зелёной плесенью»

Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look press

Наталья Поликарпова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об угрозе голода на территории Северной Кореи. По словам политика, проблема с продовольствием связана с последствиями тайфуна в 2020 году. Он сказал об этом в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), передаёт ТАСС.

Как сказал лидер, тайфун в прошлом году помешал выполнить план по выращиванию зерна. Из-за этого в Северной Корее возникают проблемы с тем, чтобы обеспечить население продовольствием. Как считает Ким Чен...