В Индии зафиксировали первый случай заражения «зелёной плесенью»

Индийские врачи сообщили, что в лёгких пациента впервые обнаружили зелёную плесень. Новый вид грибкового заболевания был выявлен у 34-летнего мужчины, ранее переболевшего коронавирусом, сообщают «Новые известия» со ссылкой на местные СМИ.
Случай был
У пациента была обнаружена инфекция зелёного грибка (гриб рода Aspergillus) в лёгких. Это первый случай зелёного грибка в Мадхья-Прадеше, но я не уверен насчёт всей страны, — сообщил доктор Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.
Изначально медики предполагали, что мужчина заразился «чёрной плесень», однако анализ показал, что это новый вид грибка.
Ранее стало известно, что третий вид грибковой плесени обнаружили индийские медики у пациента в штате Уттар-Прадеш. По словам доктора Тяги, он обнаружил у одного из своих пациентов стразу три вида плесени — жёлтую, белую и чёрную. Мужчина два месяца лечился от COVID-19 и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза.