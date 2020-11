В Индии спасли упавшего в колодец слона

На помощь слону пришли 50 человек из числа местных жителей. Пока 25-летний самец находился в колодце, его подкармливали банановыми листьями. Спасательная операция длилась всю ночь, передаёт BBC.

В конце концов слона удалось извлечь с помощью нескольких кранов и ремней. Очевидцы сняли операцию на видео. Глубина колодца, в который угодило неудачливое животное, составляет 16 метров.