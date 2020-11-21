В Индии спасли упавшего в колодец слона

Весной и летом 2020 года в Ботсване произошёл массовый падёж слонов, причины которого до сих пор не выяснены. Как писал NEWS.ru, к началу июля в африканской стране нашли тела 350 животных. Как рассказал директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн, сначала считали, что слонов могли отравить цианидом, который используют браконьеры из соседнего Зимбабве. Однако эту версию не подтверждало то, что у мёртвых животных сохранились бивни, которые представляют ценность для браконьеров.