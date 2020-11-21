В Индии спасли упавшего в колодец слона

https://static.news.ru/photo/a655c110-2cb9-11eb-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotoarena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Дхармапури на юге Индии слон провалился в глубокий колодец. Животное не получило серьёзных травм, однако ему пришлось провести в ловушке более 14 часов.

На помощь слону пришли 50 человек из числа местных жителей. Пока 25-летний самец находился в колодце, его подкармливали банановыми листьями. Спасательная операция длилась всю ночь, передаёт BBC.

В конце концов слона удалось извлечь с помощью нескольких кранов и ремней. Очевидцы сняли операцию на видео. Глубина колодца, в который угодило неудачливое животное, составляет 16 метров.

An elephant has been successfully rescued more than 14 hours after falling into a deep well in southern India https://t.co/UsfNsqCBK8 pic.twitter.com/qKVDy5e2II — BBC News (World) (@BBCWorld) November 22, 2020

Весной и летом 2020 года в Ботсване произошёл массовый падёж слонов, причины которого до сих пор не выяснены. Как писал NEWS.ru, к началу июля в африканской стране нашли тела 350 животных. Как рассказал директор британской природоохранной организации National Park Rescue Найл Макканн, сначала считали, что слонов могли отравить цианидом, который используют браконьеры из соседнего Зимбабве. Однако эту версию не подтверждало то, что у мёртвых животных сохранились бивни, которые представляют ценность для браконьеров.