В Индии продлён режим строгой изоляции

Власти Индии на две недели продлили режим строгой изоляции граждан, введённый в рамках борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщает МВД страны. Режим изоляции должен был закончиться 3 мая. Новый срок будет отсчитываться с 4 мая.
Страну разделят на три зоны — красную, зелёную и оранжевую, на основе уровня рисков заражения. В зелёных и оранжевых районах Индии режим будет ослаблен, а в красной зоне останется на прежнем уровне,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в штате Раджастхан в Индии трое молодых мужчин изнасиловали 40-летнюю женщину, оказавшуюся ночью в одиночестве в здании школы.
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