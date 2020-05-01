В Индии продлён режим строгой изоляции

https://static.news.ru/photo/af36ccd8-8bbb-11ea-b6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Индии на две недели продлили режим строгой изоляции граждан, введённый в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает МВД страны. Режим изоляции должен был закончиться 3 мая. Новый срок будет отсчитываться с 4 мая.

Страну разделят на три зоны — красную, зелёную и оранжевую, на основе уровня рисков заражения. В зелёных и оранжевых районах Индии режим будет ослаблен, а в красной зоне останется на прежнем уровне, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в штате Раджастхан в Индии трое молодых мужчин изнасиловали 40-летнюю женщину, оказавшуюся ночью в одиночестве в здании школы.