В Индии корова напала на женщину и переломала ей ребра

Фото: Dipa Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии корова напала на местную жительницу, которая направлялась в храм, сообщает Ahmedabad Mirror. Она получила травмы лица и ног, а также перелом ребер. Пострадавшую госпитализировали и направили в реанимацию. Хозяин животного был найден и привлечен к уголовной ответственности.

Моя жена находится в критическом состоянии. Ей наложили швы на лицо, у нее сломаны ребра, сдавлено одно легкое и травмы ног, — подтвердил муж пострадавшей.

Издание отмечает, что сразу после случившегося он подал в полицию заявление против владельца коровы. Местные власти, в свою очередь, провели совещание по решению проблемы бездомных животных.

Ранее сообщалось, что по улицам Стамбула бродит обезьяна, которая нападает на гостей и жителей турецкого города. Мартышка покусала троих человек, которых пришлось госпитализировать. Отмечается, что у животного есть хозяин, от которого оно сбежало.

В результате нападения обезьяны пострадали два пенсионера, которые гуляли по Стамбулу. Пострадавшая женщина до сих пор находится в больнице. Мужчину выписали после того, как сделали прививки от столбняка и бешенства. Животное также напало и на ребенка. Обезьяну спугнул проезжавший мимо курьер. Кроме того, мартышка залезла на второй этаж в квартиру к незнакомцу. Для него встреча с животным закончилась несколькими укусами.