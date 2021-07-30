В Бодруме из-за пожаров эвакуировали три пятизвёздочных отеля

Постояльцев трёх пятизвёздочных отелей в Бодруме на юго-западе Турции эвакуировали из-за нового природного пожара в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах страны.

По данным агентства, пламя вспыхнуло 31 июля около 12:40 мск в районе Умурча, а затем дошло до района Ичмелер.

Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трёх пятизвёздочных отелей. На месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет, — сообщил источник издания.

При этом он не сказал, были ли среди эвакуируемых туристы из России.

По данным агентства DHA, хоть огонь из-за ветра стал быстро приближаться к жилой зоне, непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

За последние дни огненная стихия обрушилась на турецкие курорты Бодрум и Мармарис, что ранее послужило причиной эвакуации нескольких отелей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что причиной лесных пожаров могли быть поджоги, видео одного из них до этого попало в Сеть. Хотя одной из главных причин возгорания считается высокая температура и сильные ветры.

В результате стихийного бедствия в Турции пострадали более 400 человек, погибли по меньшей мере шесть.