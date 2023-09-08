В азиатской стране начали преподавать русский язык спустя 30 лет В лаосской школе открыли класс русского языка спустя более чем 30 лет

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В одной из школ столицы Лаоса Вьентьян после более чем 30-летнего перерыва открыли класс русского языка, сообщил руководитель Русского дома в Лаосе Александр Радьков. По его словам, которые приводит РИА Новости, проект запустило представительство Россотрудничества в Лаосе при поддержке посольства России в стране.

Со времени распада СССР русский язык не преподается ни в одной государственной школе страны, несмотря на то, что значительная часть государственных служащих, занимающих ключевые посты в руководстве страны, являются выпускниками советских и российских вузов, — сказал Радьков.

Он отметил, что совместно с Министерством образования и спорта Лаоса Россотрудничество определило список школ, где позднее также начнут преподавать русский язык. Радько добавил, что преподавание русского будет способствовать развитию сотрудничества между РФ и Лаосом, а также продвижению российского образования.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции совместно с главой Киргизии Садыром Жапаровым дал старт строительству трех русскоязычных школ в республике. Всего в Киргизии планируется построить девять типовых русскоязычных школ с бассейнами. РФ выделит на это порядка 4,5 млрд рублей.

В этом году планируется начать строительство в Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждый год будут возводить по три объекта. Каждый из них рассчитан на 1200 учеников. Первые школы введут в эксплуатацию к 2025 году.