Путин поздравил школьников и преподавателей с Днем знаний

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знания, передает ТАСС. Поздравление прозвучало во время видеоконференции с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры двух государств дали старт строительству трех русскоязычных школ в республике.

Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И, пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов, — сказал Путин.

По случаю праздника российский лидер также проведет 1 сентября открытый урок «Разговор о важном» для учащихся начальной и средней школы, старт запланирован на 15:00. Урок смогут заслушать 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, а также победители международных олимпиад и конкурсов.

Помимо открытого урока и открытия школ в Киргизии, в День знаний у Владимира Путина также был запланирован ряд других мероприятий. В частности он планировал поучаствовать в открытии школ в пяти российских регионах. Отмечается, что в 2022 году Владимир Путин также проводил урок в День знаний. Он обсудил волнующие школьников вопросы в Музейном и театрально-образовательном комплекса в Калининграде.