https://static.news.ru/photo/6322760e-41f0-11ea-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи из Гонконга разработали вакцину для лечения нового коронавируса, распространившегося в Китае. Однако её применение сейчас невозможно.

Использовать средство можно будет только после проведения всех необходимых тестов. Для изучения вещества на животных потребуется несколько месяцев, а проверка на людях начнётся не раньше 2021 года, передаёт South China Morning Post.

Накануне руководитель отдела вирусологии имени Смородинцева российского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Лариса Руденко рассказала о работе над вакциной от коронавируса. По её словам, существующие наработки дают положительный результат при тестировании на крысах.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. Его население составляет 11 млн человек. Власти закрыли въезд и выезд из города.

Как писал NEWS.ru, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР ЛИ Синван заявил, что вирус может передаваться от человека к человеку через слизистую глаз. Это произойдёт, если вирус попал на кожный покров рук, а человек затем потёр глаза. Синван подчеркнул, что для снижения риска заражения нужно следить за гигиеной рук, а также носить защитную маску.