Азия

Twitter пометил пост представителя МИД КНР о завозе COVID-19 американцами

12:01, 29 мая 2020 16
Чжао Лицзянь Чжао Лицзянь Фото: Роман Баландин/ТАСС

Социальная сеть Twitter пометила запись, опубликованную 12 марта официальным представителем МИД Китая Чжао Лицзянем. Дипломат предположил, что завезти коронавирус в Ухань могли американские военные.

Компания наращивает проверку утверждений, опубликованных в соцсети. Под твитом Лицзяня пользователям предлагается ознакомиться с фактами о COVID-19. В ссылке указано, что собранные Всемирной организацией здравоохранения доказательства свидетельствуют о животном происхождении коронавируса, а не лабораторном, передаёт Reuters.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США. После таких утверждений в Госдеп из-за «наглой кампании по дезинформации» был вызван посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в распространении ложной информации и подчеркнул, что американские военнослужащие не имеют отношения к вспышке коронавируса, писал NEWS.ru.

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