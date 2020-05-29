Twitter пометил пост представителя МИД КНР о завозе COVID-19 американцами

https://static.news.ru/photo/5ba4851a-a18c-11ea-96f6-fa163e074e61_660.jpg Чжао Лицзянь Фото: Роман Баландин/ТАСС

Социальная сеть Twitter пометила запись, опубликованную 12 марта официальным представителем МИД Китая Чжао Лицзянем. Дипломат предположил, что завезти коронавирус в Ухань могли американские военные.

Компания наращивает проверку утверждений, опубликованных в соцсети. Под твитом Лицзяня пользователям предлагается ознакомиться с фактами о COVID-19. В ссылке указано, что собранные Всемирной организацией здравоохранения доказательства свидетельствуют о животном происхождении коронавируса, а не лабораторном, передаёт Reuters.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3 — Lijian Zhao èµµç«å (@zlj517) March 12, 2020

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США. После таких утверждений в Госдеп из-за «наглой кампании по дезинформации» был вызван посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. Президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в распространении ложной информации и подчеркнул, что американские военнослужащие не имеют отношения к вспышке коронавируса, писал NEWS.ru.