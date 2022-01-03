Туркменские пограничники и талибы открыли огонь на границе

На афгано-туркменской границе была зафиксирована стрельба между пограничными силами Туркмении и бойцами «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), сообщает Hasht-e subh. Согласно информации афганского издания, конфликт произошёл после того, как туркменские войска убили гражданина Афганистана и напали на талибов, выясняющих обстоятельства произошедшего.

Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. Силы талибов, которые утром проводили следственные мероприятия в приграничных районах, столкнулись с завесами. Бойцы «Талибана» открыли огонь в ответ на нападение пограничных войск Туркмении, — утверждает издание.

Уточняется, что перестрелка произошла в уезде Хамаб провинции Джаузджан. О потерях сторон и других подробностях не сообщается.

Это не первый раз за последнее время, когда происходят столкновения между войсками «Талибана» и близлежащих стран. В конце декабря они схлестнулись с пакистанской армией в провинции Кунар на востоке Афганистана, предположительно после того, как снайпер движения застрелил двух пакистанских солдат на их территории.