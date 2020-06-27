Три авиакомпании КНР получили первые самолёты китайского производства

https://static.news.ru/photo/70a903c6-b903-11ea-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Авиакомпании Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines получили первые самолёты ARJ21 производства Китайской корпорации коммерческой авиации (СОМАС). Воздушные суда будут использоваться на регулярной основе.

Самолёт ARJ21 рассчитан на 90 мест. Он является среднемагистральным лайнером.

Компании Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines в течение 2020 года должны будут получить по три воздушных судна от СОМАС.

В настоящее время корпорация работает над разработкой ещё двух пассажирских самолётов. узкофюзеляжным C919, который в данный проходит лётные испытания, и широкофюзеляжным самолётом CR929. Последний лайнер разрабатывается совместно с РФ, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Как ранее писал NEWS.ru, лётные испытания самолётов Boeing 737 MAX, которые не используются после того, как два воздушных судна этой модели потерпели крушение, начнутся с понедельника, 29 июня. В ходе полётов пилотам тестируемых самолётов предстоит продемонстрировать ряд манёвров.

Также будет испытана эффективность изменённой защитной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — система улучшения характеристик манёвренности). Именно сбои в этой системе привели к авиакатастрофам, после которых была прекращена эксплуатация 737 MAX.

29 октября 2018 года вскоре после взлёта рухнул лайнер индонезийской компании Lion Air, 10 марта 2019 года при схожих обстоятельствах разбился самолёт Ethiopian Airlines. В катастрофах погибли 336 человек, никому из членов экипажа не удалось выжить.