Токио установил антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки

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Антирекорд по новым случаям коронавируса обновлён в Токио. За прошедшие сутки в японской столице было выявлено 584 заражённых.

Согласно обобщённым данным министерства здравоохранения страны, всего в Японии за минувшие 24 часа заболели 2 508 человек, таким образом общее число заражённых с начало пандемии достигло 161 тысячи.

Жертвами болезни стали 2340 человек за сутки стали 2 340 пациентов, выздоровели 134 тысячи. В реанимации находятся 520 человек, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, 4 декабря японские врачи впервые за время пандемии COVID-19 зафиксировали летальный исход от смертоносной инфекции у соотечественника моложе 20 лет.

Ранее американский журнал Time опубликовал свою новую обложку, на которой 2020-й называется худшим годом за всю историю. По словам кинокритика Стефани Захарек, которая подготовила материал, жизнь в 2020 году не была волнующей, как в выдуманных историях об апокалипсисе.