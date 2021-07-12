Талибы разрешат спортивные мероприятия в Афганистане

Представители движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) объявили, что в Афганистане возобновились спортивные мероприятия. Об этом сообщает 1TV.

Доверенное лицо руководства талибов в эфире афганского телеканала заявило , что лидеры группировки приняли решение разрешить проводить массовые спортивные мероприятия во всех провинциях Афганистана. Однако дата вступления в силу этой инициативы не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции Баглан боевиками был убит исполнитель народной музыки Фавад Андараби. Источник СМИ рассказал, что к несчастному домой ворвались боевики и, выведя певца на улицу, убили его. Агрессия террористов объясняется деятельностью их жертвы. На данное преступление отреагировал бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби. Он заявил, что жестокость террористов никак не оставит его родную провинцию Баглан. Экс-глава полиции уверен, что афганский народ не подчинится талибам.