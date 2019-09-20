Несмотря на то что администрация Гонконга пошла на определённые уступки протестующим, демонстрации в мегаполисе не утихают. Пекин уже намекнул мятежному городу, что готов при необходимости подавить недовольство силой, но пока медлит, ожидая, что беспорядки успокоятся сами собой. Стратегии блицкрига Китай предпочитает план изоляции и изматывания противника перед решающим ударом. Как полагают американские исследователи, сейчас эта стратегия реализуется в отношении Тайваня. Факты указывают на то, что в ближайшие годы Пекин планирует если не присоединить Тайвань силой, то серьёзно расширить свою власть над островом.
Пекин вполне может вторгнуться в Гонконг, как и на Тайвань, отметил News.ru директор отдела ядерной политики американского исследовательского центра «Тихоокеанский форум» Дэвид Санторо, хотя цена подобных действий на данный момент для него слишком высока.
В 1992 году власти Тайваня и материкового Китая заключили соглашение, по которому обе стороны признали, что существует только «один Китай», но Тайбэй при этом сохранял экономическую независимость и свой политический строй. После прихода к власти в Тайване президента Цай Ин-Вэнь в 2016 году ситуация изменилась. Она отказалась признавать условия соглашения 1992 года, ситуация обострилась и со стороны материкового Китая.
С 2017 года Пекин ведёт политику по увеличению экономической зависимости острова от материка и его международной изоляции. Как известно, установление дипломатических отношений с Тайванем и КНР — вещи взаимоисключающие, и большинство стран мира сделали выбор в пользу Пекина. Однако некоторые небольшие государства до недавнего времени имели посольства в Тайбэе. Китайское руководство с 2017 года давит на эти страны с тем, чтобы они разорвали дипотношения с островной республикой. Результаты этой политики уже видны: 20 сентября Кирибати стала второй за неделю страной после Соломоновых Островов, порвавшей с Тайванем и признавшей КНР. Ранее так же поступили Сан-Томе и Принсипи, Панама, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо и Сальвадор.
Под давлением Пекина авиакомпании British Airways, Austrian Airlines, Singapore Airlines и многие другие теперь ассоциируют аэропорт Тайбэя с Китаем, а не с Тайванем. Как полагает исследователь Дэвид Санторо, Китай намеренно дестабилизирует положение Тайваня, чтобы постепенно установить политический и экономический контроль над островом. Если этот план до конца реализуется, военная операция по захвату острова может пройти молниеносно, как это было в случае присоединения Крыма, указывает аналитик.
Пекин неоднократно давал понять, что хочет объединить остров с материковым Китаем и, что самое важное, он никогда не отказывался от применения военной силы, особенно в случае объявления Тайванем независимости, — считает Дэвид Санторо.
У Тайбэя больше нет военного преимущества перед Пекином, поэтому в прямом вооружённом столкновении он не выстоит. Единственный шанс для острова отстоять свою независимость — это повысить цену военного вторжения для КНР. Как показал эпизод с атакой йеменских повстанцев на нефтяные объекты Саудовской Аравии, США всё более неохотно ввязываются в военные кампании по защите союзников за рубежом. Президент США Дональд Трамп не исключил военный ответ на удар по саудовцам, в причастности к которому Вашингтон обвиняет Иран. Однако на деле глава Белого дома, по крайне мере на данный момент, ограничился ужесточением и без того предельно жёстких антииранских санкций. Тайваню в этих условиях не стоит надеяться, что в случае вторжения КНР США тут же встанут на их защиту.
Тайвань это понимает, поэтому в последние три года существенно увеличил трату на оборону, закупки американских вооружений и делает ставку на асимметричный военный ответ КНР. Это повышает шанс помощи со стороны США, так как цена подобной операции для Пентагона будет ниже.