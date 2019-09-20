Несмотря на то что администрация Гонконга пошла на определённые уступки протестующим, демонстрации в мегаполисе не утихают. Пекин уже намекнул мятежному городу, что готов при необходимости подавить недовольство силой, но пока медлит, ожидая, что беспорядки успокоятся сами собой. Стратегии блицкрига Китай предпочитает план изоляции и изматывания противника перед решающим ударом. Как полагают американские исследователи, сейчас эта стратегия реализуется в отношении Тайваня. Факты указывают на то, что в ближайшие годы Пекин планирует если не присоединить Тайвань силой, то серьёзно расширить свою власть над островом.

Пекин вполне может вторгнуться в Гонконг, как и на Тайвань, отметил News.ru директор отдела ядерной политики американского исследовательского центра «Тихоокеанский форум» Дэвид Санторо, хотя цена подобных действий на данный момент для него слишком высока.

Если Пекин введёт войска, его международный имидж, который и без того не очень хорош, обрушится. Но я лично считаю, что концепция «Одна страна — две системы» уже повреждена безвозвратно. Дэвид Санторо директор отдела ядерной политики американского исследовательского центра «Тихоокеанский форум»

В 1992 году власти Тайваня и материкового Китая заключили соглашение, по которому обе стороны признали, что существует только «один Китай», но Тайбэй при этом сохранял экономическую независимость и свой политический строй. После прихода к власти в Тайване президента Цай Ин-Вэнь в 2016 году ситуация изменилась. Она отказалась признавать условия соглашения 1992 года, ситуация обострилась и со стороны материкового Китая.

С 2017 года Пекин ведёт политику по увеличению экономической зависимости острова от материка и его международной изоляции. Как известно, установление дипломатических отношений с Тайванем и КНР — вещи взаимоисключающие, и большинство стран мира сделали выбор в пользу Пекина. Однако некоторые небольшие государства до недавнего времени имели посольства в Тайбэе. Китайское руководство с 2017 года давит на эти страны с тем, чтобы они разорвали дипотношения с островной республикой. Результаты этой политики уже видны: 20 сентября Кирибати стала второй за неделю страной после Соломоновых Островов, порвавшей с Тайванем и признавшей КНР. Ранее так же поступили Сан-Томе и Принсипи, Панама, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо и Сальвадор.

Michael Hübner/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Под давлением Пекина авиакомпании British Airways, Austrian Airlines, Singapore Airlines и многие другие теперь ассоциируют аэропорт Тайбэя с Китаем, а не с Тайванем. Как полагает исследователь Дэвид Санторо, Китай намеренно дестабилизирует положение Тайваня, чтобы постепенно установить политический и экономический контроль над островом. Если этот план до конца реализуется, военная операция по захвату острова может пройти молниеносно, как это было в случае присоединения Крыма, указывает аналитик.

Пекин неоднократно давал понять, что хочет объединить остров с материковым Китаем и, что самое важное, он никогда не отказывался от применения военной силы, особенно в случае объявления Тайванем независимости, — считает Дэвид Санторо.

У Тайбэя больше нет военного преимущества перед Пекином, поэтому в прямом вооружённом столкновении он не выстоит. Единственный шанс для острова отстоять свою независимость — это повысить цену военного вторжения для КНР. Как показал эпизод с атакой йеменских повстанцев на нефтяные объекты Саудовской Аравии, США всё более неохотно ввязываются в военные кампании по защите союзников за рубежом. Президент США Дональд Трамп не исключил военный ответ на удар по саудовцам, в причастности к которому Вашингтон обвиняет Иран. Однако на деле глава Белого дома, по крайне мере на данный момент, ограничился ужесточением и без того предельно жёстких антииранских санкций. Тайваню в этих условиях не стоит надеяться, что в случае вторжения КНР США тут же встанут на их защиту.

Тайвань это понимает, поэтому в последние три года существенно увеличил трату на оборону, закупки американских вооружений и делает ставку на асимметричный военный ответ КНР. Это повышает шанс помощи со стороны США, так как цена подобной операции для Пентагона будет ниже.