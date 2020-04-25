Свыше 100 россиян готовятся вылететь с Филиппин домой

https://static.news.ru/photo/0e8a9482-86c4-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Манилы Фото: ROUELLE UMALI/XinHua/Global Look Press

На вывозные рейсы с Филиппин в РФ зарегистрировались 104 российских гражданина. Большинство из них — туристы, которые находятся на островах Бохол и Себу.

Пресс-секретарь посольства РФ Наталья Новицкая пояснила ТАСС, что многие отдыхающие отказались возвращаться на родину в марте, понадеявшись на быструю стабилизацию обстановки в стране. Некоторые просто не оценили адекватно всю сложность ситуации. Часть из тех, кто решил вернуться домой, живут и работают на Филиппинах годами, но из-за пандемии сейчас вести бизнес затруднительно.

Новицкая добавила, что вывозные списки окончательно ещё не сформированы. Посольство продолжает обрабатывать обращения граждан. От некоторых из них дипломатам поступили просьбы об оказании материальной помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила усилия российских дипломатов по возвращению россиян с Филиппин. Она заявила, что их работа «может войти в учебники по действиям посольств в условиях ЧП».