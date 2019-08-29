https://static.news.ru/photo/02712fa2-ca5f-11e9-8874-fa163e074e61_660.jpg Фото: KCNA/Global Look Press

Поправки в Конституцию КНДР приняли депутаты Верховного народного собрания республики. Нововведения наделяют Ким Чен Ына полномочиями верховного лидера страны.

В текст основного закона КНДР был добавлен параграф, который гласит, что председатель Госсовета Северной Кореи «избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом», передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи .

Нововведение, как уточняется в публикации, закрепляет в конституции статус «верховного лидера партии, государства и вооружённых сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа».

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может провести ещё одну встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.