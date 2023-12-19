Стало известно, сколько жизней унесло землетрясение в Китае В китайских провинциях Ганьсу и Цинхай при землетрясении погибли 111 человек

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 111 человек погибли в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай в результате землетрясения, сообщило Центральное телевидение Китая. Более 230 человек получили ранения.

Число жертв в Ганьсу на данный момент увеличилось до 100, в Цинхае погибли 11 человек. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, а также ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,0. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал катаклизм в 15:59 по времени UTC (18:59 мск). Эпицентр находился в 102 километрах к юго-западу от города Ланьчжоу, который насчитывает три миллиона жителей. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

В конце ноября в Тихом океане у побережья Курил специалисты зафиксировали два землетрясения магнитудой 4,7. Толчки произошли с разницей в 2,5 часа. Жители Шикотана и Кунашира могли ощутить ночное землетрясение силой до трех баллов, второе же было почти незаметным.

До этого землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали на границе Турции и Сирии. Эпицентр подземных толчков находился в 15 км к востоку от города Искендерун с населением около 159 тысяч человек. Очаг катаклизма залегал на глубине девяти километров. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.