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Медицинские работники в Японии выявили у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Медицинские работники в Японии выявили у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Мы провели медицинский осмотр...