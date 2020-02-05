На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за коронавируса, находятся двое граждан России. Об этом
По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие, — привели сообщение посольства в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, на судне выявили десять пассажиров, которые заражены коронавирусом. Лайнер будет находится на карантине две недели, до 19 февраля.
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