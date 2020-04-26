Сообщения зарубежных СМИ о панике в Пхеньяне опровергли

Информация американских СМИ о панике в столице КНДР Пхеньяне не соответствуют действительности. Население города живёт в привычном ритме.
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Заведения общественного питания и магазины работают в обычном режиме. Очередей или какого-то ажиотажа покупателей не наблюдается. Телевидение и радио КНДР выдают в эфир новости и развлекательные передачи, как в обычный выходной день.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что паника началась в столице Северной Кореи на фоне сообщений о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына. Люди покупают в магазинах основные товары. Жители страны якобы приобретают рис, стиральный порошок, алкоголь и даже электронику.
Некоторые японские СМИ утверждали, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце, и есть даже предположения, что Ким находится в «вегетативном состоянии». New York Post со ссылкой на собственный источник на гонконгском ТВ утверждает, что лидер КНДР, вероятно, умер, писал NEWS.ru.
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