СМИ: Пекин затянул с информированием ВОЗ о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/8728b94e-a566-11ea-9434-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

В начале эпидемии COVID-19 китайские власти несвоевременно предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) данные о коронавирусе, что препятствовало работе медиков.

Сведения о геноме коронавируса ВОЗ получила только спустя неделю после его расшифровки. Пекин также не спешил с передачей подробных данных о случаях заражения и пациентах. Более того, ВОЗ приходилось публично хвалить руководство страны, чтобы получить более полную информацию, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в организации.

По словам одной из сотрудниц ВОЗ, Китай предоставлял минимум сведений, которых было недостаточно для планирования действий. В связи с этим директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призывал надавить на Пекин, чтобы не допустить повторения ситуации с эпидемией SARS в 2002 году.

Ранее NEWS.ru писал, что в США обвинили Китай в замалчивании достоверной информации о коронавирусе. По словам советника американского президента Питера Наваро, Пекин мог сдержать пандемию, но предпочёл скрывать ситуацию с вирусом, который затем разнесли по планете китайские туристы.

В мире более 6,2 млн инфицированных COVID-19, более 375 тысяч погибли, более 2,6 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 423,7 тысячи случаев заражения. Около 187 тысяч человек выздоровели, свыше 5 тысяч умерли.