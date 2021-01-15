Сингапур ужесточает правила въезда из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2fc3cf4-5821-11eb-8480-fa163e074e61_660.jpg Фото: Then Chih Wey/XinHua/Global Look Press

Власти Сингапура приняли решение ужесточить ограничения для въезда людей в страну в связи с распространением коронавируса. Теперь прибывающие в страну люди должны предоставить отрицательный результат анализа на COVID-19 и медицинскую страховку, сообщили в местном Минздраве.

Такое решение было принято из-за появления новых штаммов заболевания, а также ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

Мы вводим дополнительные меры пограничного контроля для всех прибывающих в страну. В частности, с 23:59 24 января все прибывающие [включая граждан Сингапура и иностранцев с постоянным видом на жительство] должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 по прибытии в Сингапур, — отметили в ведомстве.

Министерство рекомендовало прибывающим заранее зарегистрироваться и внести предоплату за тест. Кроме того, с 23:59 31 января въезжающие должны иметь при себе страховку, покрывающую лечение и госпитализацию при коронавирусе. Минимальная сумма покрытия должна быть 30 тысяч сингапурских долларов (больше $22 тысяч).

При этом сохраняются действующие сейчас правила о необходимости самоизоляции по прибытии, а после окончания её срока — предоставления результата ещё одного теста, передаёт РИА Новости.

Ранее посольство Великобритании в Москве сообщило о правилах, которые необходимо выполнить для въезда на территорию страны. Требования касаются наличия теста на коронавирус.

С 18 января въезжающие в страну люди должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, писал NEWS.ru.