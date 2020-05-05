Сингапур начал клинические испытания препарата для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/00d3819a-8e9f-11ea-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look press

Сингапурские медики присоединились к клиническим испытаниям созданного для лечения лихорадки Эбола препарата Remdesivir, который может быть использован для борьбы с коронавирусом, сообщил руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.

По его словам, лекарство является частью использующейся при лечении пациентов с коронавирусом терапии.

Инфицированным только предлагается принять участие в тестировании этих методик лечения, — добавил он.

Васу также подчеркнул, что в настоящее время не существует проверенных методов борьбы с COVID-19, и поэтому необходимы надёжные клинические испытания, передаёт Channel NewsAsia.

Remdesivir разработала компания из США. Группа международных специалистов намеревалась в ближайшее время завершить клинические испытания препарата на заболевших коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранне директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что потенциально препарат Remdesivir может быть использован для лечения коронавирусной инфекции, но доказательств пока недостаточно.