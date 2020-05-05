Сингапур начал клинические испытания препарата для лечения коронавируса

Сингапурские медики присоединились к клиническим испытаниям созданного для лечения лихорадки Эбола препарата Remdesivir, который может быть использован для борьбы с коронавирусом, сообщил руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.
По его словам, лекарство является частью использующейся при лечении пациентов с коронавирусом терапии.
Инфицированным только предлагается принять участие в тестировании этих методик лечения, — добавил он.
Васу также подчеркнул, что в настоящее время не существует проверенных методов борьбы с COVID-19, и поэтому необходимы надёжные клинические испытания,
Remdesivir разработала компания из США. Группа международных специалистов намеревалась в ближайшее время завершить клинические испытания препарата на заболевших коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, ранне директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что потенциально препарат Remdesivir может быть использован для лечения коронавирусной инфекции, но доказательств пока недостаточно.
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