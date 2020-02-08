Председатель КНР Си Цзиньпин появился на публике впервые за последние несколько недель.
Лидер Китая посетил специально построенный в городском округе Чаоян центр, специалисты которого нацелены на предотвращение распространения коронавируса и борьбу с пневмонией. Перед сотрудниками центра политик предстал в медицинской маске, отмечает CNN.
Ранее Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину благодарность за поддержку в борьбе с 2019-nCoV, писал NEWS.ru. По словам посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, паника вокруг распространения заболевания является попыткой «обуздать развитие Китая» и за неё ответственны те, кому такое торможение выгодно.