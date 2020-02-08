https://static.news.ru/photo/bc1f698e-4b3b-11ea-9412-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Xueren/Xinhua/Global Look Press

Лидер КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину благодарность за поддержку в борьбе с новым коронавирусом.

Слова китайского лидера Путину передал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй после церемонии вручения верительных грамот.

Он очень благодарен, — сообщил глава китайской дипмиссии.

В интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг распространения заболевания является попыткой «обуздать развитие Китая» и за неё ответственны те, кому такое торможение выгодно.

Россия — это наши настоящие друзья, — заявил он в эфире канала «Россия 1».

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти КНР дали новое временное обозначение смертельному коронавирусу. Теперь он называется NCP (Novel Coronavirus Pneumoniа).