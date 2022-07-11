Жители Шри-Ланки нашли применение резиденции премьера Жители Шри-Ланки оборудовали в резиденции премьер-министра музей и мангальную зону

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из резиденции премьера Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе местные жители сделали музей, а рядом оборудовали мангальную зону, пишет РИА Новости. Сообщается, что толпа посетителей ведет себя спокойно, с интересом осматривая помещения здания и близлежащую территорию.

Также граждане в Коломбо проявили большой интерес к библиотеке в здании офиса президента страны. У входа выстроилась большая очередь желающих. Сообщается, что чиновники уже покинули резиденцию. Люди осматривают выставленные книги, ведут себя мирно, не грабят здание. Стычек с полицией нет, сообщает агентство.

9 июля протестующие в Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основное требование граждан — отставка действующего главы государства.

Ранее сообщалось, что запасы топлива в Шри-Ланке исчерпаны. В хранилищах осталось 1,1 тысячи тонн бензина и 7,5 тысячи тонн дизеля. Из-за этого в стране возникла угроза отключения электроэнергии и приостановки работы общественного транспорта. При этом Коломбо не может закупать топливо у регулярных поставщиков из-за просроченной задолженности в размере более $700 млн.