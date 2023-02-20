Сестра Ким Чен Ына прокомментировала пуск ракет КНДР ЦТАК: сестра Ким Чен Ына заявила, что «использование океана как полигона» зависит от США

Фото: Patrick Semansky/Pool/Global Look Press

Сестра лидера Северной Кореи, Ким Чен Ына, а также заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что частота использования Тихого океана в качестве полигона зависит от действий США. Как передает северокорейское агентство ЦТАК, она указала, что Пхеньян знает о передвижении стратегических ударных средств Вооруженных сил США в районе Корейского полуострова и тщательно изучает возможное влияние на безопасность своей страны.

Ким Ё Чжон также отметила, что Северная Корея предпримет соответствующее противодействие, если какие-либо действия будут расценены как прямая или косвенная угроза.

В понедельник японские и южнокорейские СМИ сообщили о запуске Северной Кореей двух ракет с западного побережья, при этом обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Первая ракета достигла высоты 100 километров и дальности полета в 400 километров, вторая достигла высоты 50 километров и дальности полета в 350 километров. Министерство обороны Японии также сообщило об этом инциденте.

Ранее в Белом доме заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.