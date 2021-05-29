Семейным парам в Китае разрешили иметь до трёх детей

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Каждой семейной паре в Китае теперь можно иметь до трёх детей. Соответствующее разрешение выпустило правительство страны. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщают журналисты агентства Bloomberg.

Постановление подписал генеральный секретарь компартии Китайской Народной республики Си Цзиньпин. Он сделал это по итогам встречи китайского Политбюро ЦК КПК.

Благодаря указанному нововведению власти намерены улучшить демографическую ситуацию в государстве. Правительство хочет остановить старение населения и снижение рождаемости. Пока неизвестно, когда решение властей вступит в силу. Как заявляет агентство Reuters, нововведение станет значительной переменой во внутренней политике китайского государства. Это связано с тем, что раньше в стране был установлен лимит — в КНР нельзя было иметь больше двух детей.

Ранее стало известно, что в Китае официально проживает более 1 411 780 000 человек. Население страны за 10 лет выросло на 5,38% или на 72,06 млн человек.

Об этом сообщили в докладе, распространённом Госстатом Китая. При этом в 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек, уточнили в ведомстве.