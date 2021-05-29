Семейным парам в Китае разрешили иметь до трёх детей

Каждой семейной паре в Китае теперь можно иметь до трёх детей. Соответствующее разрешение выпустило правительство страны. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщают журналисты агентства Bloomberg.
Постановление подписал генеральный секретарь компартии Китайской Народной республики Си Цзиньпин. Он
Благодаря указанному нововведению власти намерены улучшить демографическую ситуацию в государстве. Правительство хочет остановить старение населения и снижение рождаемости. Пока неизвестно, когда решение властей вступит в силу. Как
Ранее стало известно, что в Китае официально проживает более 1 411 780 000 человек. Население страны за 10 лет выросло на 5,38% или на 72,06 млн человек.
Об этом сообщили в докладе, распространённом Госстатом Китая. При этом в 2019 году население страны составило 1,40005 млрд человек, уточнили в ведомстве.