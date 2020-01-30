Российские железные дороги (РЖД) отменили приказ о приостановке движения грузовых поездов между Россией и Китаем, выпущенный несколькими часами ранее.
Приказ о приостановке грузового сообщения 30 января выпустил первый замруководителя Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников. Он же вскоре отменил решение «в связи с поступившими разъяснениями».
Оба документа получил «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии коронавируса в Россию. Численность заболевших приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.
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