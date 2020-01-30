https://static.news.ru/photo/24b0a87a-4383-11ea-9ed0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) отменили приказ о приостановке движения грузовых поездов между Россией и Китаем, выпущенный несколькими часами ранее.

Приказ о приостановке грузового сообщения 30 января выпустил первый замруководителя Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников. Он же вскоре отменил решение «в связи с поступившими разъяснениями».

Оба документа получил «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии коронавируса в Россию. Численность заболевших приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.