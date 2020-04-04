Россияне до сих пор не могут вернуться на родину из Таиланда. Недавно российские дипломаты обратились к ним с просьбой продлить сроки действия медицинской страховки в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также из-за высоких цен на медицинские услуги в азиатской стране.

В ночь на субботу, 4 апреля, были приостановлены все авиарейсы для возвращения граждан РФ на родину. Как люди справляются с ситуацией — в галерее NEWS.ru.