Власти КНДР не впервые принимают решение разорвать все контакты с Южной Кореей. На этот раз из-за антиправительственных листовок, которые перебежчики посылали на территорию Северной Кореи. Однако эксперты убеждены: на самом деле Пхеньян пытается напомнить о себе на фоне катастрофической ситуации в стране и вынудить Вашингтон частично отменить санкции. Если напряжённость между Севером и Югом будет возрастать, то в ситуацию могут вмешаться Россия и Китай.

Формально Северная и Южная Кореи до сих пор находятся в состоянии войны: страны заключили перемирие, но так и не подписали мирный договор в 1953 году. За эти годы Пхеньян и Сеул неоднократно предпринимали попытки наладить коммуникацию — впервые запустить линию связи удалось в 1971 году, — однако КНДР не раз выходила из договорённостей. Настоящий прорыв случился в 2018 году, когда действующий президент Южной Кореи Мун Чже Ин впервые в истории пересёк линию разграничения и оказался на территории КНДР. Тогда же он вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подписал Пханмунчжомскую декларацию, в которой стороны обещали прекратить враждебные действия и стремиться к заключению мирного соглашения. Спустя два года после этих событий все контакты между Севером и Югом вновь оказались полностью оборваны.

Официальное заявление о блокировании КНДР всех каналов связи с Южной Кореей процитировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ответственность за решение взяла на себя сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. В сообщении ЦТАК этот момент называют «конечной точкой» в отношениях с Сеулом и винят в происходящем южнокорейские власти. Они, как отмечают в Пхеньяне, не смогли пресечь распространение пропагандистских листовок, критикующих правительство КНДР. Их при помощи больших воздушных шаров активисты и перебежчики переправили с территории Юга на Север.

Несмотря на официальную версию разрыва отношений, за ней могут стоять экономические причины. Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтан считает, что КНДР остро нуждается в снятии экономических санкций США. По его словам, закрытие границы с Китаем на фоне пандемии коронавируса усугубило давно существовавшие проблемы, что может привести к катастрофическим последствиям для КНДР.

Zeng Tao /Global Look Press

Эксперт по делам КНДР в Университете Кукмина в Сеуле Андрей Ланков считает, что разрыв отношений Пхеньяна с Сеулом является на самом деле попыткой надавить на президента Южной Кореи Мун Чже Ина и вынудить его нарушить действующие санкции США и начать взаимодействовать на двусторонней основе. Речь идёт, прежде всего, об экономических проектах двух стран, которые так и остались на бумаге. Однако такой сценарий Ланков называет нереалистичным, поскольку Сеул не пойдёт против Вашингтона. Тем более позиции южнокорейского президента укрепились по итогам парламентских выборов, а успешная борьба с коронавирусом в стране позволила ему нарастить поддержку общества. Обострение отношений с Пхеньяном в данной ситуации не окажет существенного влияния на позиции Мун Чже Ина, полагает эксперт. Вместе с тем он не исключает, что власти КНДР будут готовы и дальше делать провокационные шаги.

Ещё одной причиной действий Пхеньяна могло стать желание вернуть корейский вопрос в мировую повестку, пишет CNBC. Урегулирование конфликта фактически находится в тупике после провала саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа в феврале 2019 года. Обострение ситуации на Корейском полуострове может заставить лидера США не только возобновить переговоры, но и дать поблажки КНДР в свете грядущих президентских выборов.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, эксперт клуба «Валдай» Константин Асмолов считает ситуацию с разрывом контактов между Пхеньяном и Сеулом закономерной. Выгодна она, прежде всего, Южной Корее, заявил эксперт NEWS.ru.

У меня неприятное ощущение, что сейчас Сеулу уже не нужно северокорейское урегулирование. Это — токсичный актив, от которого Мун Чже Ин пытается избавиться, найдя способ сохранить лицо. США требуют от Южной Кореи присоединиться к планам глобального противостояния Китаю. Среди требований Вашингтона — повышение расходов на содержание американских военных на территории Южной Кореи и размещение системы ПРО. В текущей ситуации решение о дислокации американских ракет может быть представлено как ответ на действия Пхеньяна. Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

Эксперт добавил, что межкорейские отношения находились в тупике с 2019 года, и эта ситуация была в большей степени спровоцирована Сеулом, а не Пхеньяном. Так, в Пханмунчжомской декларации был пункт о сотрудничестве в борьбе с инфекционными заболеваниями. Но, когда на кадрах северокорейской хроники были запечатлены люди в масках южнокорейского производства, в Сеуле опровергли их поставки Пхеньяну на фоне пандемии. Запуск листовок, который стал официальной причиной разрыва отношений, был не первой такой акцией за последние полтора года. По словам Асмолова в Сеуле, тем не менее, не предпринимали никаких попыток пресечь подобные акции.

Как отметил эксперт, на данный момент вопрос заключается в том, какими будут следующие шаги Пхеньяна после разрыва каналов связи. Асмолов не исключил, что Россия и Китай могут вмешаться в ситуацию, если в КНДР решат дезавуировать межкорейское соглашение в военной сфере. Этот документ, по словам собеседника портала, серьёзно снижал напряжённость на границе двух Корей. США, по мнению эксперта, сейчас также важно, чтобы северокорейское направление оставалось спокойным. Однако Асмолов не ожидает каких-либо конкретных действий со стороны Вашингтона.