https://static.news.ru/photo/fcba2e4c-548d-11ea-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Wenkui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская журналистка вернулась в Пекин утром 16 февраля. В настоящее время она находится на карантине и не имеет права покидать жилой комплекс, в котором пребывает. Сотрудница СМИ обнародовала подробный материал о правилах соблюдения особого режима для тех, кто вновь прибыл в Китай после 14 февраля.

После прибытия в международный аэропорт Пекина пассажиры самолёта некоторое время не могут сойти с борта. Дело в том, что сначала лайнер должен пройти меры санитарного контроля.

Затем прибывшие заполняют декларацию о здоровье. В ней они обязаны указать о симптомах ОРВИ за последние 14 дней и сообщить о посещении провинции Хубэй, с территории которой распространилась эпидемия коронавируса.

Далее пассажиров встречают сотрудники домового управления. Они замеряют температуру у прибывших и вносят все необходимые данные в систему. После этого людей отправляют в жилой комплекс, где они должны находиться на карантине 14 дней. Вход для посторонних туда строго запрещён.

На четвёртый день постояльцу комплекса звонят из администрации района и уточняют персональные данные. Также представители местной власти интересуются состоянием её прибывшего в Пекин.

Еду и всё необходимое находящиеся на карантине могут получить, позвонив по специальному номеру. Самим покидать границы квартиры нельзя ни при каких условиях. Кроме того, каждый из жильцов должен ежедневно сообщать о своём самочувствии председателю домового комитета.

Если температура ниже 37,3 , а также если нет кашля и других симптомов, то можно писать, что всё хорошо. Если в этот период у вас возникнут проблемы со здоровьем, то вы в любой момент можете связаться со мной, — передаёт РИА Новости сообщение от председателя.

По состоянию на 21 февраля от коронавируса погибли 2236 человек, выздоровели 18 264 человека. Общее число заражённых в КНР превысило 75,4 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.