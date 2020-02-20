Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.
Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать победу над вирусом уже в течение этого месяца, — цитирует ТАСС дипломата.
Посол также сообщил, что в центре эпидемии коронавирус предполагается ликвидировать в течение марта.
Как писал NEWS.ru, по состоянию на 21 февраля, коронавирус нового типа подтверждён у 75 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899. За минувшие сутки от осложнений течения болезни погибли 118 человек, выписано из больниц 28 804 ранее инфицированных. В провинции Хубэй, где возникла вспышка коронавируса, за сутки болезнь подтвердилась у 631 человека, 319 из них находятся в Ухани, умерли 115 пациентов.