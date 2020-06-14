«РФ не возвращает острова из-за США»: Японцы оценили слова Путина о Курилах

https://static.news.ru/photo/8bef404a-ae3c-11ea-bc63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look

Читателей японского издания Yomiuri shimbun прокомментировали слова президента РФ Владимира Путина о том, что любой россиянин считает Курильские острова своей родиной.

12 июня Путин, поздравляя граждан с Днём России, отметил, что для каждого местного жителя родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».

Автор статьи в Yomiuri Shimbun процитировал слова российского лидера, а затем попросил своих читателей их оценить.

Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае, — написал sev.

Остальные комментаторы заявили, что такие высказывания указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать острова Японии. Именно поэтому Токио следует обратить внимание на главного врага Москвы.

А может, лучше обратить свои взоры на Америку? Ведь Россия не возвращает нам острова только из-за Америки. Разве японцам это непонятно? Россия и Америка находятся «на ножах», а Япония является верным вассалом США. Так с чего же Россия будет нам возвращать острова? — подчеркнул jiv.

Другие интернет-пользователи с грустью признали, что у Японии не хватит военной мощи, чтобы отнять острова у России, пишет ИноСМИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что политики в Японии оказались жертвами самообмана по вопросу Курильских островов, хотя Российская Федерация им оснований для таких надежд не давала. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, никакой передачи территорий не будет ни при каких условиях.