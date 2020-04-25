«Работает с документами»: в КНДР отрицают смерть Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».
Новый населённый пункт был открыт с участием Ким Чен Ына в декабре 2019 года,
Отмечается, что 25 апреля Ким Чен Ын получил поздравительную телеграмму из России. Её отправил глава КПРФ Геннадий Зюганов в связи с годовщиной визита лидера КНДР на российский Дальний Восток.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американское издание New York Post сообщило о смерти Ким Чен Ына. Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника».
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