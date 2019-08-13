Антиправительственные демонстранты снова начали собираться в международном аэропорту Гонконга после того, как он возобновил свою работу. К 13:00 вторника (8:00 мск) в здании аэровокзала замечены около 200 демонстрантов.

Как сообщает РИА Новости, работа транспортного хаба возобновилась, однако по-прежнему наблюдаются перебои в авиасообщении. Отменены около 300 рейсов, в залах вылета скопились огромные очереди из пассажиров. Как писал News.ru, причиной...