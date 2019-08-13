Акции протеста в Международном аэропорте Гонконга практически закончились. Активисты и полицейские покинули здание вокзала.
В ночное время терминалы гавани остались пустыми, передаёт
Как писал News.ru, причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.