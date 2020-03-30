После вспышки коронавирусной инфекции, которую в КНР удалось поставить под контроль, китайским базовым промышленным производствам удалось восстановить работу на 98,6%. Об этом заявил журналистам замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин.
По его словам уже 90% рабочих и служащих этих предприятий удалось вернуться на работу. Кроме того, на 76% восстановлена деятельность предприятий малого и среднего бизнеса,
Син Гобин также отметил рост темпов работы на строительных объектах.
Как писал NEWS.ru, сейчас в Китае
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