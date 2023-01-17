Восемь человек пропали без вести при взрыве нефтяного танкера в Таиланде

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В западной части Таиланда на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер Smooth Sea 22, в результате чего восемь рабочих пропали без вести, сообщает Bangkok Post. По данным газеты, на момент происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание на верфи, а баки были пусты.

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 09:17 утра (05:17 мск). По данным газеты, взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров, в домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль, отмечает издание.

В конце ноября принадлежащий Греции танкер с нефтью подорвался на мине у берегов Саудовской Аравии. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из членов экипажа не пострадал.

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили, что происшествие является терактом. В ведомстве подчеркнули, что также были совершены атаки на другое судно в Эль-Шукайке, на распределительную станцию ​​нефтепродуктов в северной Джидде и на плавучую разгрузочную платформу в Джизане.