При нападении на школьников в Китае пострадали 40 человек

https://static.news.ru/photo/1183dd06-a63b-11ea-bc38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Global Look Press

В китайском городе Учжоу злоумышленник напал с ножом на группу школьников. Среди пострадавших — дети, заместитель директора школы и охранник.

Как пишет Global Times, ЧП произошло недалеко от школы в 08:00 по местному времени (03:00 мск). Как минимум трое раненых находятся в тяжёлом состоянии. На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Преступник задержан.

Как сообщила администрация предместья Ванфу, где случился инцидент, нападавшим оказался 50-летний охранник школы. Его мотивы пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняются. Все получившие ранения направлены в ближайшую больницу.

Ранее в северо-восточной провинции Китая Цзилинь более 40 школьников были госпитализированы после того, как у них резко поднялась температура и появились симптомы диареи. Первые случаи возникновения симптомов появились 27 мая у нескольких учащихся, к полудню 28 мая общее число госпитализированных достигло 41. Медики коронавирус исключили, писал NEWS.ru.