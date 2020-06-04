При нападении на школьников в Китае пострадали 40 человек

В китайском городе Учжоу злоумышленник напал с ножом на группу школьников. Среди пострадавших — дети, заместитель директора школы и охранник.
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Как сообщила администрация предместья Ванфу, где случился инцидент, нападавшим оказался 50-летний охранник школы. Его мотивы пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняются. Все получившие ранения направлены в ближайшую больницу.
Ранее в северо-восточной провинции Китая Цзилинь более 40 школьников были госпитализированы после того, как у них резко поднялась температура и появились симптомы диареи. Первые случаи возникновения симптомов появились 27 мая у нескольких учащихся, к полудню 28 мая общее число госпитализированных достигло 41. Медики коронавирус исключили, писал NEWS.ru.
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