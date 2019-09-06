https://static.news.ru/photo/9150badc-d255-11e9-bf51-fa163e074e61_660.jpg Хирото Саикава Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава хочет покинуть свой пост.

По данным Kyodo , решение принято на фоне скандала с финансовыми махинациями. Таким образом Саикава хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своём посту. Ранее он уже признавался в этом. Бонусы выплачивали исходя из стоимости акций компаний.

Ранее News.ru писал о том, что токийский суд отпустил экс-главу автоконцерна Nissan Карлоса Гона под залог в один миллиард иен. Это около $9 миллионов. Инстанция сочла недостаточно вескими аргументы, предъявленные прокуратурой против изменения меры пресечения, а возможность побега — маловероятной.