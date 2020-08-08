Представлен сценарий одноминутной атаки КНДР на Южную Корею

https://static.news.ru/photo/e36944b0-d9a2-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Seung Il Ryu/Global Look Press

Эксперты американской исследовательской компании RAND Corp. представили пять сценариев быстрого нападения КНДР на Южную Корею.

Согласно первому варианту, военные КНДР могут ударить по крупному промышленному объекту. Атака будет длиться пять минут, после чего территория будет захвачена. Во втором сценарии военные действия будут идти вдоль демилитаризованной зоны. Эта миссия будет длиться не дольше минуты. В-третьих, может пройти одноминутный манёвр в центре Сеула. В остальных случаях военные действия будут идти в тех же местах, однако продлятся дольше — один час.

Аналитики считают, что количество жертв при возможных ударах Пхеньяна составит минимум 4,5 тысячи человек. Самое большое число погибших, вероятно, будет зафиксировано при одночасовой атаке на демилитаризованную зону. В этом случае может погибнуть более 200 тысяч человек. Об этом говорится в докладе RAND Corp.

Как писал NEWS.ru, перед тем как разорвать контакты, руководство КНДР в течение нескольких дней предупреждало власти Южной Кореи о том, что если Сеул не помешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север», Межкорейское отделение связи и другие проекты будут закрыты.