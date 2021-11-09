Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Киодо.

Данный кабинет министров был сформирован 4 октября в связи с избранием нового премьер-министра Фумио Кисиды. Однако уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением сроков полномочий, 31 октября прошли выборы нового состава.

В результате выборов правящая Либерально-демократическая партия смогла получить большинство голосов, хотя ей предрекали значительную потерю позиций из-за ошибок в проведении вакцинации и экономических мер. В результате же партия сумела получить 261 депутатское место из 465, то есть больше половины голосов в парламенте, а также так называемое «абсолютное стабильное большинство». Это даст возможность назначать глав профильных комитетов парламента и обеспечит больше половины мест в каждом из них.

Также 32 депутатских портфеля вместо 29 в предыдущем созыве получили партнёры ЛДП по коалиции партия «Комэйто».

10 ноября состоится особая сессия парламента, на которой будет избран новый премьер-министр. Предполагается, что его снова займёт Фумио Кисида, который затем назовёт состав своего второго кабинета министров, куда войдут почти все министры из предыдущего — за исключением бывшего министра иностранных дел Тосимицу Мотэги. Он стал генеральным секретарём партии, его место в кабмине займёт Ёсимаса Хаяси.

Вечером того же дня новый премьер-министр пройдёт церемонию утверждения императором, а затем даст пресс-конференцию.

Ранее эксперты предположили, что Фумио Кисида сделает всё, чтобы вернуть территории Курильских островов. Он может надавить на Россию при помощи экономических санкций, а также ядерного оружия.